Lyon de Paulo Fonseca vence rival Lille e sobe provisoriamente a quarto

Frente a um rival direto na corrida aos lugares europeus, o Lyon entrou a perder, após golo de Bafode Diakite logo no minuto inicial para a equipa de André Gomes, contudo, reagiu e igualou aos 38, em penálti convertido por Alexandre Lacazette, passando para a frente aos 70, com tento de Rayan Cherki.



Com este resultado, o Lyon passou a somar 48 pontos, mais um do que o Nice, com 47, e que nos últimos quatro jogos apenas somou um ponto, e que o Lille: com 46 pontos, o Estrasburgo visita domingo o aflito Reims, podendo ascender ao quarto posto em caso de triunfo.



O Marselha, que vem de três derrotas seguidas, é terceiro classificado, com direito à ultima vaga direta para a Liga dos Campeões, com 49 pontos, e domingo recebe o Toulouse, podendo subir ao segundo posto.



Na frente, o PSG confirmou o esperado tetracampeonato, a seis jornadas do fim, com triunfo 1-0, com tento solitário de Doue, aos 55 minutos, que permitiu aos parisienses atingir os 74 pontos, mais 24 do que o Mónaco, que perdeu, por 2-1, em Brest e pode perder o segundo lugar.



Orientado pelo espanhol Luis Enrique, o PSG, que conta nas suas fileiras com os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, averbou o seu 13.º título, o quarto consecutivo e o 11.º em 13 temporadas.



Esta hegemonia só foi quebrada pelo Mónaco, de Leonardo Jardim, Bernardo Silva e João Moutinho, em 2016/17, e pelo Lille, de José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches, em 2020/21.



Com o cetro conquistado hoje, o PSG reforça a liderança do ranking de títulos de campeão, enquanto o Saint-Étienne soma 10 e o Marselha nove.