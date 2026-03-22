Futebol Internacional
Lyon derrotado em casa
O Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca, perdeu por 2-1 na receção ao Mónaco, em jogo da 27.ª jornada da Liga francesa, e ficou mais acossado na corrida aos ‘lugares Champions’.
Os anfitriões chegaram ao intervalo a vencer, graças a um golo marcado pelo checo Pavel Sulc, aos 42 minutos, mas os visitantes deram a volta ao resultado na segunda parte, através de Maghnes Akliouche, aos 62, e do norte-americano Folarin Balogun, aos 72, de grande penalidade.
O Lyon, que alinhou de início com o avançado português Afonso Moreira e terminou o encontro reduzido a 10 jogadores, devido à expulsão do argentino Nicolas Tagliafico, aos 89 minutos, manteve-se no quarto lugar, ainda que tenha ficado mais ameaçado na luta pela posição que proporciona o acesso à fase preliminar da Liga dos Campeões da próxima época.
A equipa orientada por Paulo Fonseca passou a deter apenas um ponto de vantagem sobre o Mónaco, quinto classificado, e pode ser igualado pelo Lille, sexto posicionado, que tem menos três pontos e se desloca ainda hoje ao estádio do Marselha, terceiro colocado.
(Com Lusa)