Lyon e Villa rumam aos oitavos, FC Porto e Braga nas eliminatórias

Sob orientação do treinador português Paulo Fonseca, os franceses do Lyon venceram na visita aos suíços do Young Boys (1-0), com um golo do inglês Ainsley Maitland-Niles (45+1 minutos), sendo que o luso Afonso Moreira alinhou de início, ao passo que os compatriotas Mathys de Carvalho e Tiago Gonçalves entraram já em tempo de compensação.



O Lyon mantém-se na liderança da fase de liga da segunda competição europeia de clubes, com os mesmos 18 pontos dos ingleses do Aston Villa, segundo classificado, sobre os quais tem melhor saldo de golos, primeiro critério de desempate.



O Aston Villa também ganhou tangencialmente aos turcos do Fenerbahçe (1-0), num duelo arbitrado pelo português Luís Godinho e decidido por Jadon Sancho (25 minutos) - Nélson Semedo foi titular pelos anfitriões.



Os oito primeiros classificados qualificam-se diretamente para os ‘oitavos’, patamar do qual se aproximaram os alemães do Friburgo, face ao triunfo na receção aos israelitas do Maccabi Telavive (1-0), tendo marcado pelo croata Igor Matanović, para ascenderem ao terceiro posto, com 17 pontos.



Menos um ponto somam os dinamarqueses do Midtjylland, quartos, que empataram fora com os noruegueses do Brann (3-3) e desperdiçaram três vantagens, a última das quais num penálti transformado pelo suplente Joachim Soltvedt já aos 90+10 minutos, com Dani Silva a ficar no banco.



O top 5 é, para já, fechado pelos espanhóis do Betis, cuja invencibilidade foi quebrada no terreno dos gregos do PAOK Salónica (2-0), devido aos golos do capitão sérvio Andrija Zivković, ex-avançado do Benfica, e de Giorgos Giakoumakis, de grande penalidade.



O Betis leva os mesmos 14 pontos dos húngaros do Ferencváros, sextos, que ainda vão jogar nesta ronda, e do FC Porto, cuja sétima posição foi mantida com um empate tardio na visita aos checos do Viktoria Plzen (1-1).



Os líderes isolados da I Liga portuguesa estiveram a perder, com um golo de Lukas Cerv (seis minutos), mas ripostaram perto do fim pelo suplente turco Deniz Gül (90), já depois de terem falhado um penálti pelo espanhol Samu (45+5), que esteve na origem da expulsão do capitão Matej Vydra.



Samu desperdiçou uma grande penalidade pelo segundo jogo seguido e ilustrou as dificuldades sentidas sob temperaturas negativas e elevada humidade pelo FC Porto, que empatou pela terceira vez ao 30.º encontro esta época e não alcançou a 10.ª vitória consecutiva em todas as provas.



O FC Porto, que voltou a sofrer golos 553 minutos e seis partidas depois, frente a um opositor que não atuava oficialmente há mais de um mês, vai receber os escoceses do Rangers na derradeira jornada, em 29 de janeiro, e tem, pelo menos, presença certa no play-off da fase a eliminar, destinado às equipas que terminarem a fase de liga entre a nona e 24.ª posições.



Os ‘azuis e brancos’ ainda podem sair hoje da zona de entrada direta nos ‘oitavos’, cenário dependente de alguns jogos que começaram às 20:00, entre os quais a receção do Sporting de Braga, oitavo, com 13 pontos e continuidade já assegurada na prova, ao Nottingham Forest, 14.º, com 11.



Em zona de play-off estão, além dos ingleses, outras oito equipas que já alinharam nesta ronda, nomeadamente Estrela Vermelha (10.º), com 13 pontos, PAOK (12.º) e Bolonha (13.º), com 12, Plzen (15.º), e Fenerbahçe (16.º), com 11, Brann (21.º) e Young Boys (22.º), com nove, e Celtic (23.º), com oito.



Se o Estrela Vermelha ganhou fora ao Malmö (1-0) e é provisoriamente o último conjunto com presença garantida nas eliminatórias, Bolonha e Celtic empataram em Itália (2-2), numa tarde que arredou mais duas equipas do play-off.



Malmö (34.º) e Maccabi Telavive (35.º) juntaram-se ao já eliminado Nice (36.º e último) entre os 12 clubes que não vão suplantar a fase principal.



Fora da zona de continuidade seguem Feyenoord (27.º), com seis pontos, e Sturm Graz (30.º), com quatro, que se enfrentaram e viram o português Gonçalo Borges fechar o marcador do triunfo caseiro dos neerlandeses (3-0).