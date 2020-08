Lyon elimina City

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, Maxwel Cornet (24 minutos) e Moussa Dembélé (79 e 87) marcaram os golos do conjunto francês, com Kevin De Bruyne (69) ainda a empatar para os 'citizens', que 'caíram' pela terceira vez consecutiva nos 'quartos'. João Cancelo foi titular na equipa de Pep Guardiola, enquanto que Bernardo Silva viu todo o jogo a partir do banco de suplentes.

Nas meias-finais, o Lyon, de Anthony Lopes - único português ainda em competição - vai defrontar o Bayern Munique, reeditando o que aconteceu na sua outra presença nas meias-finais. Em 2009/10, os bávaros levaram a melhor, com um agregado de 4-0 nas duas mãos, e seguiram para o jogo do título, que perderam perante o Inter de Milão, então comandado por José Mourinho.







Terça-feira, 18 de agosto, o estádio da Luz recebe a primeira meia-final, entre o RB Leipzig e o Paris Saint-Germain. No dia seguinte, será conhecido o segundo finalista, após o Lyon - Bayern Munique, a disputar no estádio José de Alvalade.



(Com Lusa)