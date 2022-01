Lyon empata líder PSG na 20.ª ronda da liga francesa

Nos outros jogos do dia em França, o Mónaco, com Gelson Martins a titular, empatou a zero com o Nantes, seguindo em sétimo lugar com 30 pontos, enquanto o rival é nono com 29.Já o Nice, segundo classificado (36 pontos), venceu fora o Brest (13.º com 25), por 3-0, e o Estrasburgo ganhou na deslocação ao terreno do Metz (2-0), estando em oitavo com 29 pontos, ao passo que o adversário de hoje é 19.º e penúltimo com 16 pontos.

Por fim, o Clermont e o Estrasburgo empataram a zero, e ocupam o 15.º e o oitavo lugares, respetivamente, com 18 e 29 pontos.