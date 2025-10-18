Futebol Internacional
Lyon falha assalto ao comando em França
O técnico português Paulo Fonseca, ainda a cumprir castigo, falhou a hipótese de subir à liderança da Liga francesa depois de o ‘seu’ Lyon perder em Nice, por 3-2, na oitava jornada.
Após o 3-3 entre Paris Saint-Germain e Estrasburgo, na sexta-feira, a sexta vitória da temporada deixaria o Lyon como líder isolado (podendo ainda ser igualado pelo Marselha), mas tudo correu mal no sul de França para Paulo Fonseca.
Ainda sem poder dirigir a equipa a partir do banco de suplentes, mas já com acesso aos balneários, devido ao castigo de nove meses de que foi alvo por causa de um incidente com um árbitro na época passada, o técnico português cedo ficou em desvantagem, com um golo de Bard logo aos cinco minutos.
O checo Sulc, aos 29 minutos, refez a igualdade, mas o marroquino Diop voltou a dar vantagem à equipa da casa, aos 35.
Na segunda parte, já depois do inglês Maitland-Niles ter falhado uma grande penalidade para o Lyon, o argelino Boudaoui, aos 55 minutos, fez o 3-1, com Sulc a ‘bisar’ e colocar a diferença na margem mínima já nos descontos, aos 90+5.
No Lyon, Paulo Fonseca lançou Afonso Moreira para os últimos 15 minutos, na mesma altura que Tiago Gouveia foi também aposta no Nice.
Com este resultado, Fonseca continua no quarto posto, com 15 pontos, podendo ainda ser ultrapassado por Mónaco e Lens, enquanto o Nice é oitavo, com 11.
O Marselha recebe ainda hoje o Le Havre e pode tornar-se o novo líder isolado do campeonato francês, viajando depois com esse estatuto durante a semana para Lisboa, onde vai defrontar o Sporting na Liga dos Campeões.
