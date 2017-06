Lyon paga 4,5 milhões de euros ao Benfica pelo lateral esquerdo Marçal

Lusa 15 Jun, 2017, 19:47 | Futebol Internacional

Marçal, de 28 anos, foi uma das revelações da última época na I Liga francesa, ao serviço do Guingamp, ao qual esteve cedido por empréstimo do Benfica.



Formado no Grémio de Porto Alegre, Marçal iniciou a sua carreira profissional no Guaratingueta e chegou à Europa com 20 anos para assinar contrato com o Torrense, do qual se transferiu 18 meses depois para o Nacional.



Esta aquisição surge pouco depois de o Lyon ter anunciado a venda do passe do médio Corentin Tolisso ao Bayern Munique por uma verba recorde de 41,5 milhões de euros, que podem ascender a 47,5, mediante o cumprimento de alguns objetivos.