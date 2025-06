Lyon recorre da descida administrativa

Esta comissão independente da LFP, responsável por controlar as contas dos clubes de futebol, confirmou a decisão de 15 de novembro de 2024, quando ameaçou o clube com a descida, devido à sua situação financeira, então com uma dívida calculada em 500 milhões de euros (ME), e o impediu de contratar jogadores no mercado de inverno.



“Vamos apresentar um recurso para demonstrar a nossa capacidade para fornecer os recursos financeiros necessários para garantir a manutenção do Olympique Lyonnais na Ligue 1”, lê-se no comunicado do clube liderado pelo norte-americano John Textor desde 5 de maio de 2023.



Apesar de ter sido incapaz de convencer o órgão regulador financeiro de suspender as medidas preventivas, o clube, sete vezes campeão de França, deu conta do seu compromisso para se manter no principal escalão, no qual alinhou nas últimas 36 épocas.



"Nos últimos meses, trabalhámos em estreita colaboração com a DNCG, correspondendo a todas as suas exigências, com investimentos de capital superiores aos valores solicitados", assegurou.



Entre estes negócios, está a venda, por parte da Eagle Football Holding dos 43% dos ingleses do Crystal Palace, por 222 ME, a transferência de Rayan Cherki, para o Manchester City, por 42,5 ME, e a redução da massa salarial, com o fim dos contratos de Alexandre Lacazette, Nicolas Tagliafico e do português Anthony Lopes.



“Graças às injeções de capital feitas pelos nossos acionistas e à venda (de parte) do Crystal Palace, a nossa tesouraria melhorou consideravelmente e dispomos de fundos mais do que suficientes para a época 2025/26”, rematou o clube.



O Lyon tem sete dias para recorrer da descida administrativa, mas, caso se confirme a despromoção, a sua vaga vai ser ocupada pelo Reims, que foi derrotado pelo Metz no play-off de acesso à Ligue 1.



Na época passada, "les gones", com o treinador português Paulo Fonseca, terminaram no sexto lugar do campeonato, em posição de acesso à Liga Europa, com 57 pontos, a longínquos 27 pontos do tetracampeão francês e vencedor da Liga dos Campeões Paris Saint-Germain.



Paulo Fonseca assumiu o comando técnico da equipa, depois de ter começado a temporada no AC Milan, acabando a temporada na bancada, devido ao castigo de nove meses, até 30 de novembro próximo, por intimidar um árbitro.