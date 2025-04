Lyon segura quarto lugar na liga francesa

Um penálti do georgiano Mikautadze, aos 54 minutos, desfez o "nulo" que imperava no encontro, seguindo-se novo golo de Cherki, aos 62, antes de Sinayoko, aos 77, ameaçar os três pontos do "OL", que viu o triunfo confirmado por Lacazette (84).O triunfo seguro segue-se ao empate a duas bolas nos "quartos" da Liga Europa, em casa, com o Manchester United de Ruben Amorim, o próximo adversário da equipa de Paulo Fonseca, na quinta-feira em Inglaterra.Do outro lado, o Auxerre interrompe uma fase de quatro jornadas seguidas sem perder, mas mantém-se num tranquilo 10.º lugar, com 38 pontos.O Pais Saint-Germain já garantiu a conquista do campeonato francês e só fechará a 29.ª ronda em 22 de abril, na visita ao Nantes, após ter adiado o encontro devido à participação na Liga dos Campeões.