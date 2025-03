Lyon sobe a quinto em França

Paulo Fonseca, com duro castigo, depois de, em protestos, ter encostado a cabeça ao árbitro do Lyon-Brest (2-1), em 2 de março, está proibido de acompanhar a sua equipa e estar nos balneários, antes, durante e depois dos jogos.



O treinador português despediu-se dos jogadores à saída do autocarro, antes de se dirigir para a bancada, num jogo em que o Lyon voltou a vencer, apesar do sofrimento até perto do final do jogo.



A equipa, que subiu a quinto, aproveitando a derrota no sábado do Lille, esteve a perder ao intervalo.



Lacazette adiantou a equipa do Lyon, de grande penalidade, aos 22, mas Toure, também da marca dos 11 metros, igualou para o Le Havre (16.º e antepenúltimo), aos 31, e Casimir fez o 2-1, aos 45+1.



O Lyon apenas conseguiu voltar a discutir o jogo na parte final, com as entradas certeiras de Fofana e Mikautadze, que fizeram o 2-2 e 3-2, aos 78 e 82 minutos, respetivamente, e o georgiano ainda assistiu Thiago Almada para o 4-2, aos 90+6.



Após esta 26.ª jornada, o Lyon passa a quinto, a dois pontos de Nice e Mónaco, quarto e terceiro classificados.