Futebol Internacional
Lyon sobe a terceiro na Ligue1
O Lyon, orientado pelo português Paulo Fonseca, obteve a sexta vitória seguida na Liga francesa, em Nantes (1-0), para a 21.ª jornada, e subiu provisoriamente ao terceiro lugar.
O médio checo Pavel Sulc, com um pontapé certeiro, aos 25 minutos, foi o autor do golo que deu o triunfo ‘fora de portas’ à equipa de Paulo Fonseca, que hoje apostou de início no compatriota Afonso Moreira, responsável pelo passe para o tento solitário.
No segundo tempo, o brasileiro Endrick foi admoestado com o cartão vermelho direto, mas o Lyon conseguiu segurar a vitória, a 12.ª consecutiva para todas as competições.
Assim, a equipa de Fonseca passou a somar 42 pontos no terceiro lugar, deixando para trás o Marselha, quarto, com 39, que no domingo medirá forças com o Paris Saint-Germain (segundo, com 48).
O Lens é o líder provisório da prova, com 49, após hoje ter vencido, com reviravolta, na receção ao Rennes, 16.º e antepenúltimo classificado, com 14, que contou com o internacional português Anthony Lopes entre os postes.
Já o Brest imperou na receção ao Lorient (2-0), com golos de Labeau Lascary e Ajorque.
No segundo tempo, o brasileiro Endrick foi admoestado com o cartão vermelho direto, mas o Lyon conseguiu segurar a vitória, a 12.ª consecutiva para todas as competições.
Assim, a equipa de Fonseca passou a somar 42 pontos no terceiro lugar, deixando para trás o Marselha, quarto, com 39, que no domingo medirá forças com o Paris Saint-Germain (segundo, com 48).
O Lens é o líder provisório da prova, com 49, após hoje ter vencido, com reviravolta, na receção ao Rennes, 16.º e antepenúltimo classificado, com 14, que contou com o internacional português Anthony Lopes entre os postes.
Já o Brest imperou na receção ao Lorient (2-0), com golos de Labeau Lascary e Ajorque.