Lyon vai defender Paulo Fonseca

“O Olympique Lyonnais tomou nota da extrema severidade da sanção sem precedentes e invulgarmente rápida aplicada pelo Comité Disciplinar a Paulo Fonseca. O clube lamenta que o seu treinador não tenha sido julgado apenas pelos seus atos, uma reação emocional sem intenção clara de agredir fisicamente o árbitro”, pode ler-se na nota.



Tendo isto em conta, e por considerar que a sanção “parece ter sido ditada pelo contexto deletério que afeta a arbitragem francesa”, o clube “está a estudar todas as vias de recurso possíveis”.



“Mais do que nunca, o clube está unido e concentrado nos seus objetivos desportivos”, notam.



O treinador português Paulo Fonseca, do Lyon, foi suspenso até 30 de novembro por intimidar o árbitro do Lyon-Brest (2-1), anunciou o presidente do Comité Disciplinar da Liga francesa de futebol.



A suspensão do técnico luso, de 51 anos, significa ainda que não poderá entrar no balneário da equipa que lidera até 15 de setembro, antes, durante e depois dos jogos, após “se atirar ao árbitro” Benoit Millot, encostando-lhe a cabeça, no jogo de domingo.



O Lyon, que joga esta quinta-feira com o Steaua nos "oitavos" da Liga Europa, à qual a decisão não se aplica, fica assim sem o treinador que contratou em 31 de janeiro, tendo Fonseca vencido três jogos em cinco partidas disputadas, após começar a época no AC Milan, tendo sido substituído por Sérgio Conceição.



No dia do incidente, Paulo Fonseca pediu desculpas pelo gesto, admitindo que errou, e o próprio clube anunciou que iria sancionar o técnico internamente.