Lyon vence Caen e sobe ao segundo lugar da Liga francesa

Beneficiado pela ordem de jogos da 16.ª jornada, o Lyon aproveitou o facto de o Marselha, vice-líder do campeonato francês, só jogar ao final da noite de hoje, para situar-se no segundo posto, por troca com o Mónaco.



Um dia depois de os monegascos terem subido provisoriamente ao segundo lugar, a equipa do guarda-redes português Anthony Lopes repôs a ordem nas contas da Liga francesa, impondo-se na visita ao Caen com golos do costa-marfinense Maxwel Cornet, aos 10 minutos, e do dominicano Mariano Diaz, aos 54.



Sem perder há três jogos, a formação visitada ainda reduziu a diferença, através do croata Ivan Santini, aos 90 minutos, mas nunca conseguiu contrariar a superioridade do Lyon no jogo de hoje, caindo para a sétima posição da tabela classificativa, com 23 pontos.



O resultado permite ao Lyon estabelecer-se no segundo lugar do campeonato francês, com os mesmos 32 pontos do terceiro classificado, o Mónaco, enquanto aguarda pelo desfecho da visita do Marselha, que tem 31, ao Montpellier.



No outro encontro hoje disputado, o Saint-Étienne empatou em casa com o Nantes. Segura na parte inferior da tabela, a equipa da casa soube contrariar o favoritismo dos visitantes, inaugurando o marcador, por intermédio do francês Vincent Pajot, aos 38 minutos.



Na segunda parte, o Nantes puxou dos galões reservados ao quinto classificado do campeonato francês e lutou pelo empate, que chegou aos 61 minutos, com um golo do argentino Emiliano Sala.



A igualdade final no marcador deixou o Nantes na quinta posição, com 27 pontos, enquanto o Saint-Étienne é 13.º, com 20.