Lyon vence com reviravolta, Fonseca expulso

O treinador Paulo Fonseca foi expulso nos instantes finais do encontro por Benoît Millot, ao contestar uma possível marcação de uma grande penalidade para o Brest, acabando por praticamente enfrentar o árbitro, depois da amostragem do cartão vermelho.



Mesmo assim, o Lyon conseguiu a sua terceira vitória nos cinco jogos em que orientou o Lyon na Ligue 1, regressando às vitórias, depois do desaire caseiro frente ao tricampeão e líder Paris Saint-Germain (2-3).



Hoje, no Groupama Stadium, o defesa Kenny Lala deu vantagem ao Brest, que chegou ao play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, aos 15 minutos, na conversão de uma grande penalidade.



Lacazette igualou a partida, ainda na primeira parte, aos 24 minutos, e marcou o golo da vitória, já perto do fim, aos 82, em ambos os casos após assistências de Rayan Cherki.



O Lyon, sexto classificado, com 39 pontos, capitalizou a derrota do Lille no terreno do Paris Saint-Germain (4-1), para ficar a dois pontos do quinto lugar, enquanto o Brest, que alinhou durante 90 minutos com o luso-francês Mathias Pereira Lage, ocupa o nono lugar, com 33.



Ainda sem derrotas, o Paris Saint-Germain, de Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos, lidera folgadamente o campeonato, com 62 pontos, mais 16 do que Marselha, que hoje recebe o Nantes, e Nice.