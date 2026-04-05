Lyon volta a empatar e Paulo Fonseca leva seis jogos seguidos sem vencer

Mesmo após três empates e três derrotas nos últimos dois meses, o Lyon segue na quinta posição, agora 48 pontos, mas pode ainda ser ultrapassado nesta ronda pelo Mónaco, que recebe ainda hoje o Marselha.



Ao todo, em todas as provas, Paulo Fonseca leva nove jogos seguidos sem vencer e não sabe o que é festejar um triunfo desde 15 de fevereiro (2-0 ao Nice, na 22.ª ronda da Ligue 1).



O extremo Afonso Moreira foi titular na equipa de Paulo Fonseca e esteve a tempo inteiro na partida.



Com este empate, o Angers passou a somar 33 pontos no 12.º posto, 11 acima da zona de despromoção.