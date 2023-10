Macau perde em Myanmar para o Mundial2026

A equipa da casa, número 161 do ranking da FIFA, dominou a posse de bola e marcou o primeiro golo da partida aos 43 minutos, pelo médio Lwin Moe Aung, um dos nove jogadores de Myanmar que joga no estrangeiro.A seleção da região chinesa, 185.ª do ranking, conseguiu empatar num contra-ataque rápido, aos 55 minutos, pelo capitão, o avançado luso-sul-africano Nicholas Torrão.Macau começou o encontro com mais três jogadores de origem portuguesa como titulares: os centrais Filipe Duarte e Vítor Almeida e o médio Nuno Pereira, que joga no Imortal, do Campeonato de Portugal.Um outro jogador de origem portuguesa, o defesa Amâncio Goitia, entrou aos 79 minutos.Myanmar voltou à vantagem aos 62 minutos, quando o defesa Hein Phyo Win aproveitou um ressalto para o centro da grande área, após um pontapé de canto, para cabecear para a baliza.A seleção da casa marcou novamente de cabeça aos 81 minutos, através do médio Nay Moe Naing, depois de um cruzamento da direita.Myanmar alargou a vantagem já no período de descontos, aos 90+1 minutos, através do defesa Thet Hein Soe, que desferiu um forte remate à entrada da área.A equipa birmanesa fixou o resultado aos 90+5 minutos, através do melhor golo do encontro, um remate em arco, ainda de fora da área, do defesa Hein Zeyar Lin, que não deu hipóteses ao guarda-redes de Macau, Ho Man Fai.A seleção da região administrativa especial chinesa vai agora tentar inverter o resultado na segunda mão, em casa, a 19 de outubro.Os vencedores da eliminatória preliminar vão qualificar-se para a fase de grupos, na qual Macau, onde todos os jogadores são amadores, poderá cair no Grupo B, com o Japão, a Síria e a Coreia do Norte.Em março, a seleção de futebol de Macau tornou-se numa das últimas do mundo a regressar aos jogos, depois de uma interrupção de quase três anos imposta pela pandemia da covid-19.Lázaro Oliveira, antigo treinador do Estrela da Amadora, assinou contrato com a Associação de Futebol de Macau (AFM) em outubro de 2019, mas só conseguiu regressar após o território ter abandonado, em dezembro passado, a política de 'zero covid', que incluía a restrição das entradas e quarentenas que chegaram a ser de 28 dias.A última partida de Macau antes da pandemia foi em junho de 2019, quando um golo de Filipe Duarte, formado no Benfica, garantiu a primeira vitória em qualificações para campeonatos do mundo, ao bater o Sri Lanka por 1-0, em casa.A equipa acabou por não seguir em frente, uma vez que a AFM decidiu não enviar a seleção para disputar a segunda mão no Sri Lanka, por razões de segurança, após mais de 250 pessoas terem morrido em ataques bombistas em 21 de abril de 2019.