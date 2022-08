Maccabi Haifa e Viktoria Plzen avançam a par do Benfica

A formação do Maccabi qualificou-se graças a um autogolo nos últimos minutos do jogo disputado no terreno do Estrela Vermelha, conseguindo um empate 2-2 em solo sérvio, vencendo a eliminatória por 5-4, com o "corte" de Pavkov para a própria baliza.

A equipa israelita vai regressar à Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2009/10, quando perdeu todos os seis jogos e não marcou qualquer golo.Já a formação checa do Viktoria Plzen confirmou a presença na "Champions", três anos depois da última, com a vitória caseira por 2-1 na receção ao Qarabag, depois do nulo na primeira mão e de esta terça-feira ter estado a perder.





Também Benfica confirmou a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer novamente o improvável candidato à qualificação Dinamo Kiev.



A formação comandada por Roger Schmidt voltou a vencer a formação ucraniana, por 3-0, em Lisboa, com golos de Otamendi, Rafa e David Neres, depois do triunfo por 2-0, no primeiro jogo, em Lodz, na Polónia.



O Dinamo Kiev, ‘carrasco’ do Fenerbahçe, de Jorge Jesus, iniciou a campanha sem ter disputado qualquer jogo oficial este ano, devido à guerra promovida pela Rússia, tendo superado a formação turca e os austríacos do Sturm Graz até ao "play-off".



A representação ucraniana no sorteio da fase de grupos, marcado para quinta-feira, em Istambul, vai caber ao Shakhtar Donetsk, que beneficiou da liderança do campeonato quando este foi interrompido por causa da guerra, enquanto o Dinamo segue para a Liga Europa.





Esta quarta-feira, Bodo/Glimt e Copenhaga defendem as vantagem conquistadas na primeira mão nas visitas a Dinamo Zagreb (1-0) e Trabzonspor (2-1), respetivamente, enquanto PSV Eindhoven e Rangers desempatam (2-2) a eliminatória em solo neerlandês.