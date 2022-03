Macedónia do Norte ganhou em Itália e Alemanha

Um pontapé do "meio da rua" de Aleksandar Trajkovski, aos 90+2 minutos, eliminou quinta-feira os italianos, em plena cidade de Palermo (0-1), e fez dos macedónios os surpreendentes adversários de Portugal na final do caminho C dos "play-offs" europeus.A formação macedónia chega ao confronto com o conjunto luso com esta histórica vitória no currículo e uma outra muito significativa, a que conseguiu na casa da Alemanha, por 2-1, no Grupo J da fase de qualificação, que fechou no segundo posto.Independente desde 1991, ano em que se separou da Jugoslávia, a Macedónia do Norte só esteve presente na fase final de uma grande competição, precisamente a última, o Euro2020, disputado em 2021, no qual somou três derrotas, em três jogos.Os macedónios perderam com Áustria (1-3), Ucrânia (1-2) e, a acabar, com os Países Baixos (0-3), no dia da despedida da sua grande referência, o craque Goran Pandev, autor do golo do apuramento, na final dos "play-offs" do caminho D com a Geórgia.Se chegou ao Euro2020 após um terceiro lugar no Grupo F, atrás de Polónia e Áustria, para depois beneficiar da vitória no Grupo 4 da Liga D da Liga das Nações 2018/19, a Macedónia do Norte atinge agora os "play-offs" como segunda do Grupo J, atrás da Alemanha.Os comandados de Blagoja Milevski somaram cinco vitórias, três empates e duas derrotas, merecendo enorme destaque o sensacional triunfo por 2-1 na Alemanha, ainda com um golo de Pandev e outro, o da vitória, de Elif Elmas, jogador do Nápoles, aos 85 minutos.Os germânicos vingaram-se em Skopje, onde golearam por 4-0, mas o triunfo em Duisburgo acabou por revelar-se decisivo no apuramento, já que os macedónios acabaram com apenas mais um ponto do que a Roménia, que na penúltima ronda empatou a zero na receção à Islândia, face à qual a Macedónia do Norte selou, depois, a qualificação para os "play-offs" (3-1).Face ao adeus de Pandev, que conta atualmente 38 anos e atua nos italianos do Parma, da Serie B,Face a Portugal, os macedónios nunca jogaram oficialmente, cumprindo apenas dois particulares, nos quais não marcaram, perdendo por um 1-0 em Lausana, na Suíça, em 2003, e empatando a zero em Leiria, em 2012.O encontro entre Portugal e a Macedónia do Norte, da final do caminho C dos "play-offs" europeus de acesso ao Mundial2022, realiza-se esta terça-feira, pelas 19h45, no Estádio do Dragão, no Porto.