Maddison lesionado desfalca o Tottenham

“Infelizmente, o 'Madders' lesionou-se no joelho na semana passada. (…) A lesão vai fazê-lo falhar o resto da época, o que é dececionante”, disse Ange Postecoglou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta quinta-feira com os noruegueses.



Melhor marcador dos londrinos na Liga inglesa, com nove golos, Maddison lesionou-se no jogo da primeira mão das "meias", que os "spurs" venceram por 3-1 e no qual marcou.



“É uma desilusão para ele, mas termos que lidar com coisas como esta tem sido uma constante para nós esta época”, acrescentou o técnico.



A "baixa" do internacional inglês pode dificultar a tarefa dos ingleses na visita ao Bodo/Glimt, que derrotou o FC Porto (3-2) e o Sporting de Braga (2-1) na nova fase de liga e eliminou a Lazio, primeira classificada nesse "minicampeonato", nos quartos de final.



Em casa, no seu relvado sintético, a primeira equipa norueguesa a atingir esta fase numa prova europeia tem sido completamente dominadora, vencendo sempre na fase a eliminar da segunda competição da UEFA.



O jogo da segunda mão das meias-finais da Liga Europa está agendado para as 20h00, a mesma hora a que se defrontam Manchester United e Athletic Bilbau em Inglaterra, com os "red devils", de Ruben Amorim, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, com uma vantagem de 3-0 da primeira mão.