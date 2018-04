"Mágico" Iniesta prepara o adeus ao Barcelona

Marcos Celso - RTP Comentários 16 Abr, 2018, 19:44 / atualizado em 16 Abr, 2018, 19:49 | Futebol Internacional

O jogador espanhol já fez saber que não mudará de opinião e que já tem a certeza dos passos que deverá seguir, logo após o mundial da Rússia. Iniesta não revela publicamente, mas a imprensa desportiva espanhola dá como provável a saída rumo à China num contrato que rondará os 30 milhões de euros.





Perto de completar os 34 anos, Andrés Iniesta continua a brilhar e a fazer magia no relvado, com o seu potencial técnico de encantar os adeptos, não só os do Barça como os de todo o mundo, tal como são os seus passes surpreendentes mas sempre certeiros.





A Marca adianta que tudo ficará esclarecido já no próximo fim-de-semana, logo após a final da Taça de Espanha. Caso se confirme, pelo menos há a boa notícia de que Iniesta ainda não sai dos relvados, apenas deixa o FC Barcelona. O Mundial da Rússia deverá ser igualmente a derradeira participação na "La Roja".





O médio espanhol marcou o futebol europeu da atualidade, integrou a equipa seleção maravilha que conquistou o campeonato do Mundo de 2010, na África do Sul, naquele que foi o primeiro título mundial da Espanha.





Iniesta conta ainda com as conquistas do Euro 2008 e Euro 2012 , tendo nesta última edição sido considerado o jogador da prova.



Juntando vários outros títulos e troféus internacionais e espanhóis, Iniesta é visto - sem qualquer tipo de contestação - como um dos maiores jogadores da história do futebol mundial.