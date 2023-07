Mahrez troca Man. City pelo Al Ahli

Riyad Mahrez, de 32 anos, passou cinco épocas no clube depois de assinar em 2018, vindo do Leicester City, e junta-se no Al Ahli ao avançado brasileiro Roberto Firmino (ex-Liverpool) e ao guarda-redes senegalês Édouard Mendy (ex-Chelsea), ambos de 31.



“Jogar pelo Manchester City foi uma honra e um privilégio. Vim para o City para ganhar troféus e desfrutar do meu futebol e conquistei tudo isso e muito mais. Tive cinco anos inesquecíveis, trabalhando com jogadores inacreditáveis, adeptos fantásticos e o melhor técnico do mundo”, disse Mahrez.



O argelino participou em 236 jogos pelo Manchester City, tendo feito 78 golos e 56 assistências, e contribuiu para a conquista de uma Liga dos Campeões, quatro campeonatos ingleses, duas Taças de Inglaterra, uma Supertaça e três Taças da Liga inglesa.



“Eu fiz uma vida inteira de memórias maravilhosas e a maneira como conquistamos o título da Premier League e as batalhas que tivemos com o Liverpool e, no ano passado, o Arsenal, sublinhou o nosso desejo coletivo e mentalidade de ser o melhor. Manchester City será para sempre uma grande e feliz parte da minha vida”, acrescentou.



Na última temporada, Mahrez marcou 15 vezes em 47 jogos, incluindo um "hat-trick" na semifinal da Taça de Inglaterra contra o Sheffield United, em Wembley, em abril de 2023, tornando-se o primeiro jogador do Manchester City a marcar três golos no icónico estádio.