Mais 46 pessoas detidas no caso de manipulação de resultados na Turquia

Dos jogadores indiciados, 27 são acusados de terem manipulado resultados contra a sua própria equipa, com o único nome a ser revelado a ser o do defesa Metehan Baltaci, do Galatasaray, um dos grandes clubes da Turquia.



Mert Yandas, do Fenerbahçe, é suspeito de ter feito apostas em vários jogos, mas através de uma terceira pessoa.



A justiça turca ordenou ainda a detenção de dois presidentes de clubes suspeitos de “tentar influenciar o resultado” de encontros da terceira divisão durante a temporada 2023/24.



O inquérito do ministério público de Istambul já levou à prisão de seis árbitros e do presidente do Eyüpspor, um clube da primeira divisão.



A federação da Turquia, que garante quer “limpar” o futebol do país, já suspendeu cerca de 150 árbitros, considerados culpados de terem manipulado resultados, assim com 25 jogadores da primeira divisão e cerca de um milhar de outros que atuam nas divisões inferiores.

