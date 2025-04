Mais um `bis` de Ronaldo

Depois dos dois golos marcados ao Al Hilal, de Jorge Jesus, Ronaldo repetiu o feito perante o atual nono classificado da prova e somou o quinto jogo seguido a marcar pelo Al Nassr.



O avançado de 40 anos, capitão da seleção portuguesa, ‘faturou’ aos 56 e 64 minutos, o segundo com uma 'bomba' de primeira à entrada da área, depois de Selemani, internacional pelas Ilhas Comores, ter dado vantagem ao Al Riyadh, aos 45+2.



Ronaldo chegou aos 23 golos na Liga saudita e continua a liderar a lista de melhores marcadores, enquanto o Al Nassr segue no terceiro posto, a oito pontos do líder Al-Ittihad.



Além de Cristiano Ronaldo, o médio Otávio foi também titular no Al Nassr, enquanto Tozé esteve a tempo inteiro no Al Riyadh, que terminou reduzido a 10 unidades, por expulsão de Asiri, já em tempo de descontos (90+4 minutos).