Mamelodi Sundowns de Miguel Cardoso em vantagem nas ‘meias’ da ‘Champions’ africana

Em Radès, o desafio da primeira mão das ‘meias’ teve apenas um golo, assinado pelo colombiano Brayan Leon já no segundo tempo, aos 51 minutos.



O encontro da segunda mão está agendado para 18 de abril, no Estádio Lucas Masterpieces Moripe, em Pretória, onde os sul-africanos não vão poder contar com Grant Kekana, expulso hoje na reta final.



No sábado, o FAR Rabat, orientado por Alexandre Santos, ficou igualmente mais perto de se apurar para a grande final, após vencer em casa o RS Berkane (2-0), na primeira mão das ‘meias’.