Futebol Internacional
Mamelodi Sundowns de Miguel Cardoso em vantagem nas ‘meias’ da ‘Champions’ africana
Os sul-africanos do Mamelodi Sundowns, do treinador português Miguel Cardoso, venceram hoje o Esperance Tunis (1-0), na Tunísia, e estão mais perto de se apurarem para a final da Liga dos Campeões africana de futebol.
Em Radès, o desafio da primeira mão das ‘meias’ teve apenas um golo, assinado pelo colombiano Brayan Leon já no segundo tempo, aos 51 minutos.
O encontro da segunda mão está agendado para 18 de abril, no Estádio Lucas Masterpieces Moripe, em Pretória, onde os sul-africanos não vão poder contar com Grant Kekana, expulso hoje na reta final.
No sábado, o FAR Rabat, orientado por Alexandre Santos, ficou igualmente mais perto de se apurar para a grande final, após vencer em casa o RS Berkane (2-0), na primeira mão das ‘meias’.
O encontro da segunda mão está agendado para 18 de abril, no Estádio Lucas Masterpieces Moripe, em Pretória, onde os sul-africanos não vão poder contar com Grant Kekana, expulso hoje na reta final.
No sábado, o FAR Rabat, orientado por Alexandre Santos, ficou igualmente mais perto de se apurar para a grande final, após vencer em casa o RS Berkane (2-0), na primeira mão das ‘meias’.