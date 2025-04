Mamelodi Sundowns de Miguel Cardoso na final da Liga dos Campeões africana

Depois de ter conseguido uma igualdade 0-0 em Pretória, o bicampeão em título – e recordista da prova, com 12 troféus, incluindo seis das últimas oito edições – preparava-se para nova final, contudo, acabou traído por um autogolo, aos 90 minutos, que valeu a igualdade: nesta competição, os golos fora continuam a decidir as eliminatórias.



Perante um estádio repleto, Taher Mohamed, aos 24 minutos, adiantou o Al Ahly, mas, em cima do ‘gongo’, numa carambola, a bola acabou por embater em Yasser Ibrahim, que, de costas para a sua própria baliza, serviu de involuntária tabela para a igualdade, que não seria desfeita nos sete minutos de descontos.



O Mamelodi Sundowns procura repetir o título que conquistou em 2015/16.



O outro finalista vai ser encontrado também em solo egípcio, com o Pyramids a receber hoje os igualmente sul-africanos Orlando Pirates, depois de empate a zero na primeira mão.