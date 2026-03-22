Mamelodi Sundowns, de Miguel Cardoso, nas `meias` da `Champions` africana

O avançado Taddeus Nkeng marcou logo no arranque do jogo, no primeiro minuto, e deu esperanças à equipa da casa na reviravolta da eliminatória, reforçadas com o golo de Haman Mandjan ainda antes do intervalo, aos 40.



A turma de Miguel Cardoso, que dominou completamente o primero jogo entre as equipas, viu a sua vantagem reduzida para apenas um golo no conjunto das duas mãos, e teve que transpirar muito durante o segundo tempo para não deixar escapar o 'bilhete' para as semifinais da 'Champions' africana.



A expulsão do defesa Aubrey Modiba, aos 77 minutos, complicou ainda mais a vida dos sul-africanos, que contaram com Nuno Santos, ex-jogador de Vitória de Guimarães, Boavista, Moreirense e Paços de Ferreira e antigo internacional jovem por Portugal, a titular.



Mas o Mamelodi Sundowns, vice-campeão africano com o técnico luso, conseguiu resistir ao 'forcing' final dos anfitriões, e garantiu mesmo uma vaga entre os últimos quatro da competição, com um resultado agregado de 3-2.



Na primeira semifinal, o Mamelodi vai enfrentar o Esperance Tunis, da Tunísia, enquanto na outra partida, o FAR Rabat, de Alexandre Santos, vai defrontar o Berkane, num duelo entre duas equipas marroquinas.



Isto, depois de os comandados do técnico português terem conseguido vencer no sábado os egípcios do Pyramids, detentores do troféu, na segunda mão dos ‘quartos’, por 2-1.



A equipa marroquina, campeã africana em 1985, e que tinha empatado 1-1 em casa na primeira mão, inaugurou o marcador logo aos nove minutos, por intermédio do avançado Reda Slim, e aumentou a vantagem na segunda parte, aos 54, através do médio Mohamed Hrimat, antes de o avançado congolês Fiston Mayele marcar o golo insuficiente do Pyramids, aos 63.

