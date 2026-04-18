Futebol Internacional
Mamelodi Sundowns na final da ‘Champions’ africana
Os sul-africanos do Mamelodi Sundowns, orientados pelo português Miguel Cardoso, apuraram-se para a final da Liga dos Campeões africana, ao vencerem o Esperance Tunis (1-0), no encontro da segunda mão das ‘meias’.
No Estádio Lucas Masterpieces Moripe, em Pretória, tal como no desafio da primeira mão das ‘meias’, na Tunísia, o colombiano Brayan Leon assinou o único golo da partida, aos 35 minutos.
A equipa treinada pelo português Miguel Cardoso vai conhecer hoje o adversário da final da ‘Champions’ africana, após o embate da segunda mão das ‘meias’ entre o RS Berkane e o FAR Rabat, orientado por Alexandre Santos, agendado para as 20:00 (horas de Lisboa).
(Com Lusa)
A equipa treinada pelo português Miguel Cardoso vai conhecer hoje o adversário da final da ‘Champions’ africana, após o embate da segunda mão das ‘meias’ entre o RS Berkane e o FAR Rabat, orientado por Alexandre Santos, agendado para as 20:00 (horas de Lisboa).
(Com Lusa)