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Mamelodi Sundowns na final da ‘Champions’ africana

Mamelodi Sundowns na final da ‘Champions’ africana

Os sul-africanos do Mamelodi Sundowns, orientados pelo português Miguel Cardoso, apuraram-se para a final da Liga dos Campeões africana, ao vencerem o Esperance Tunis (1-0), no encontro da segunda mão das ‘meias’.

RTP /
O treinador português Miguel Cardoso, técnico dos Mamelodi Sundowns | Foto: Reuters

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No Estádio Lucas Masterpieces Moripe, em Pretória, tal como no desafio da primeira mão das ‘meias’, na Tunísia, o colombiano Brayan Leon assinou o único golo da partida, aos 35 minutos.

A equipa treinada pelo português Miguel Cardoso vai conhecer hoje o adversário da final da ‘Champions’ africana, após o embate da segunda mão das ‘meias’ entre o RS Berkane e o FAR Rabat, orientado por Alexandre Santos, agendado para as 20:00 (horas de Lisboa).

(Com Lusa)
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