Mamelodi Sundowns na final da ‘Champions’ africana

No Estádio Lucas Masterpieces Moripe, em Pretória, tal como no desafio da primeira mão das ‘meias’, na Tunísia, o colombiano Brayan Leon assinou o único golo da partida, aos 35 minutos.



A equipa treinada pelo português Miguel Cardoso vai conhecer hoje o adversário da final da ‘Champions’ africana, após o embate da segunda mão das ‘meias’ entre o RS Berkane e o FAR Rabat, orientado por Alexandre Santos, agendado para as 20:00 (horas de Lisboa).



(Com Lusa)