Mamuel Umtiti para dois meses e falha FC Barcelona-Sporting

Lusa 02 Dez, 2017, 19:13 | Futebol Internacional

O defesa central lesionou-se no minuto 70, quando disputava um lance com o avançado Aspas, e teve que abandonar o encontro, dando lugar ao belga Vermaelen.



Poucas horas após o final do jogo da 14.ª jornada do campeonato espanhol, o FC Barcelona, clube em que atuam os portugueses Nelson Semedo e André Gomes, anunciou que internacional francês vai ficar afastado dos relvados nos próximos dois meses.



Umtiti é assim baixa certa na formação catalã para o encontro de terça-feira com o Sporting, da sexta e última jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, em Camp Nou.