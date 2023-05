Man. City bate West Ham e recupera da liga

Um dia depois de o Arsenal ter batido o Chelsea por 3-1, os "citizens", que contaram com Rúben Dias e Bernardo Silva no "onze", responderam com uma vitória clara sobre os "hammers", num dia em que o norueguês Erling Haaland voltou a fazer história, ao superar o recorde de golos marcados numa só época na Premier League, desde a sua criação em 1992, ao atingir o 35.º tento.



O ponta de lança internacional norueguês, de 22 anos, superou assim os ingleses Alan Shearer e Andy Cole, que eram os antigos detentores do recorde, ao anotar o segundo golo do triunfo sobre o West Ham, aos 70 minutos, o 51.º na presente temporada, contabilizando todas as competições.



O triunfo do líder começou a desenhar-se apenas na segunda metade, tendo o defesa central Nathan Aké inaugurado o marcador, aos 50 minutos, para, 20 minutos depois, Haaland entrar na história da Premier League, ao ampliar a contagem, que ficou fechada aos 83, com o golo de Phil Foden, autor do 1000.º tento do City sob o comando de Pep Guardiola, ou seja desde 2016/17.



Com esta vitória, o City lidera a prova com 79 pontos, mais um do que o Arsenal, segundo classificado, e ainda menos um jogo disputado do que os "gunners".