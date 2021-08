Man. City ergue estátuas a Kompany, Agüero e David Silva

O belga Vicent Kompany (2008/09 a 2018/19), o argentino Sergio "Kun" Agüero (2011/12 a 2020/21) e o espanhol David Silva (2010/11 a 2019/20), considerados figuras históricas do clube, serão homenageados com uma estátua cada, nas imediações do Estádio Etihad.



O presidente do clube de Manchester, Khaldoon Al Mubarak, anunciou este projeto em 2019, após a saída do defesa belga Vicent Kompany, o capitão de maior sucesso na história dos "citizens".



“Vincent e David (que têm as suas esculturas já concluídas) não precisam de estátuas para reconhecer as suas conquistas com o Manchester City na última década. Eles já são ícones da sua geração", disse Khaldoon Al Mubarak.



As esculturas de Vicente Kompany e David Silva já estão concluídas e serão apresentadas no sábado, antes do início do encontro entre o Manchester City e o Arsenal, da terceira jornada da Premier League.



O processo de construção das estátuas, entregue ao escocês Andy Scott, começou em 2020, mas devido à pandemia de covid-19, o escultor e os jogadores de futebol só conseguiram comunicar virtualmente.



“Por meio das suas perceções e após um extenso estudo em vídeo e imagens, tentei capturar as suas peculiaridades físicas únicas e os seus movimentos distintos de uma forma que, espero, faça justiça a estes jogadores de futebol fenomenais”, declarou o escultor.



Scott também será o responsável por modelar a estátua de Agüero, o artilheiro histórico do clube com 260 golos e protagonista da vitória que deu ao City o terceiro título da Liga – o primeiro desde 2012 -, após 44 anos, marcando o golo decisivo nos últimos instantes da última jornada.