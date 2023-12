Man. City perde com Aston Villa e continua sem vencer

O golo que deu origem à terceira derrota dos campeões ingleses foi marcado aos 74 minutos, pelo avançado jamaicano León Bailey, após uma assistência do internacional belga Youri Tielemans, golo que premiou a superioridade da equipa de técnico Unai Emery e que lhe permitiu ultrapassar o seu rival na tabela classificativa.A equipa de Pep Guardiola, a atravessar uma crise de resultados, somou o quarto jogo consecutivo sem vencer, depois dos empates nas receções a Tottenham (3-3) e Liverpool (1-1) e na visita a Stamford Brige com o Chelsea (4-4), nas 12.ª, 13.ª e 14.ª jornadas, respetivamente.Até ao momento já desperdiçou um total de 15 pontos, quando em toda a época passada perdeu 25 em 38 jornadas.Os internacionais portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares e jogaram os 90 minutos, enquanto o seu compatriota Matheus Nunes foi lançado em campo por Guardiola aos 68, a render o médio Rico Lewis.





O Arsenal lidera com 36 pontos, sendo seguido por Liverpool, com 34, e Aston Villa, com 32.