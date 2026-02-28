Man. City pressiona líder

Os ‘citizens’ terminaram o jogo a defender o magro pecúlio, alcançado graças ao impecável sentido de oportunidade de Semenyo, reforço de inverno do clube de Manchester, que correspondeu com entrada impetuosa ao cruzamento rasteiro do argelino Rayan Ait-Nouri já no período de compensação da primeira parte, aos 45+2 minutos.



O City consolidou o segundo lugar e reduziu para apenas dois pontos o atraso para o Arsenal, a distância real entre as duas equipas na Premier League, uma vez que os londrinos, apesar de ainda jogarem no domingo nesta ronda, já disputaram o jogo da 31.ª jornada, com o lanterna-vermelha Wolverhampton, no qual concederam um comprometedor empate 2-2.



A equipa treinada pelo espanhol Pep Guardiola contou a tempo inteiro com os três internacionais portugueses do plantel (os defesas Rúben Dias e Matheus Nunes e o médio Bernardo Silva), mas não com o avançado norueguês Erling Haaland, melhor marcador do campeonato, com 22 golos, devido a lesão.



(Com Lusa)