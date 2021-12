Man. City segura liderança na "Premier League" com goleada 7-0 ao Leeds

Os "citizens", com Rúben Dias e Bernardo Silva no "onze" e João Cancelo fora por suspensão, chegam com esta goleada aos 41 pontos, mais quatro do que Liverpool e cinco do que Chelsea, que só jogam na quinta-feira.



No estádio Etihad de Manchester, a vitória do clube da casa foi claríssima e começou a desenhar-se muito cedo, com o golo de Phil Foden, aos oito minutos, após o que houve tempo para mais seis golos para todos os gostos.



Jack Grealish ampliou para 2-0, aos 13 minutos, após o que marcaram o belga Kevin de Bruyne, aos 32 e 62 minutos, o argelino Ryad Mahrez, aos 49, John Stones, aos 74, e o holandês Nathan Aké, aos 78.



O Manchester City desloca-se a Lisboa em 15 de fevereiro de 2022 para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que disputa contra o campeão de Portugal.



Também se devia ter disputado o jogo entre Brentford e Manchester United, mas o conselho da "Premier League" tomou a decisão do adiamento, com base nas diretrizes dos conselheiros médicos, informou o MU, clube dos portugueses Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot e Bruno Fernandes.



Na segunda-feira, o clube já tinha anunciado que decidiu fechar as instalações de treino do plantel principal na cidade desportiva de Carrington, para minimizar o risco de contágio, depois de um pequeno grupo de jogadores e funcionários ter testado positivo.



O Manchester United, que substituiu recentemente o treinador Ole Gunnar Solskjaer pelo alemão Ralf Rangnick, é quinto classificado, com 27 pontos, a 14 do líder Manchester City, e a um do West Ham, que ocupa o quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões.