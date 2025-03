Man. United aumenta preços dos bilhetes

O clube no qual alinham os lusos Diogo Dalot e Bruno Fernandes manteve os preços congelados durante 11 anos, mas em três épocas consecutivas aumentou em 5% os valores dos ingressos para entrar em Old Trafford, além de ter removido os benefícios para reformados e crianças a meio da época.



Além disso, a presença dos adeptos com bilhetes de época será obrigatória em 16 dos 19 jogos da Premier League, de forma a manter a elegibilidade, um aumento de um jogo em relação à temporada passada.



Também alguns dos lugares juntos dos bancos de suplentes vão ser convertidos em áreas VIP, permitindo que mais pessoas possam assistir aos jogos ao vivo.



Desde a chegada do Grupo INEOS, os "red devils" despediram mais de 400 funcionários, retiraram pensões a lendas como Alex Ferguson e eliminaram benefícios para os funcionários, como refeições gratuitas no centro de treinos e o jantar de Natal.