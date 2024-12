Man. United brilha na estreia de Ruben Amorim em Old Trafford

Marcus Rashford marcou um (46 minutos) e esteve em outro, no primeiro (34), com um remate desviado num autogolo de Branthwaite, e Zirkzee 'bisou' (41 e 64), mas também Diallo e Bruno Fernandes em matéria de assistências.Foi um jogo em que Ruben Amorim viu a equipa pressionar bem – foi assim que chegou aos segundo e quarto golos -, com dois roubos de bola de Diallo, no primeiro sobre Branthwaite e no segundo lance sobre Tarkowski.

Ruben Amorim, que nos dois jogos anteriores tinha empatado em Ipswich (1-1) e vencido em casa o Bodo/Glimt (3-2) na Liga Europa, tornou-se hoje o primeiro treinador do United a vencer por dois golos ao intervalo na estreia para o campeonato em Old Trafford.

A vitória foi incontestável, mas para Ruben Amorim o pior da tarde foi perder o central Lisandro Martinez, que viu amarelo e estará suspenso para a visita de quarta-feira ao Arsenal, a contar para a 14.ª jornada.Com a vitória de hoje, o Manchester United, que também contou com Diogo Dalot, sobe a nono, com os mesmos 19 pontos de Aston Villa, que hoje perdeu em casa do Chelsea (3-0), de Fulham, que empatou na visita ao Tottenham (1-1), e de Newcastle.Em Stamford Bridge, o Chelsea, que subiu a terceiro, teve Pedro Neto de início e João Félix a sair do banco, aos 86 minutos, enquanto Renato Veiga foi suplente não utilizado diante do Aston Villa (12.º).Os ‘blues’ adiantaram-se cedo no marcador, por Nicolas Jackson, aos sete minutos, Enzo Fernandez aumentou a vantagem, aos 36, e Cole Palmer fez o terceiro, aos 83.Já o Tottenham, sétimo, esteve a vencer o Fulham, de Marco Silva, mas deixou-se empatar, com ambos os golos separados por pouco mais de 10 minutos já na segunda metade e ainda antes de Cairney ser expulso nos visitantes, mas sem impacto no resultado.A 13.ª jornada da ‘Premier’ tem ainda hoje jogo grande, com o líder Liverpool (31 pontos) a receber o tetracampeão Manchester City (quinto, 23 pontos), que mostra estar em crise de resultados, sem vencer há seis jogos, entre todas as competições e com três derrotas seguidas na Liga.