Man. United contrata treinador Erik ten Hag

Na sua página oficial, o clube, no qual alinham os portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, informa que Erik ten Hag, atual técnico do Ajax, assinará um contrato válido até 2025, com mais um ano de opção.



“Durante os últimos quatro anos, no Ajax, Erik ten Hag provou ser um dos treinadores mais bem-sucedidos da Europa, conhecido pelo futebol atraente e ofensivo e pelo compromisso com a juventude”, referiu John Murtough, diretor de futebol dos "red devils".



Murtough garante ter ficado “profundamente impressionado com a visão estratégica de Ten Hag para devolver o Manchester ao nível competitivo” que o clube, atual sexto classificado da liga, merece.



“Desejamos a Erik toda a sorte do e queremos que ele se concentre no trabalho no Ajax até final da temporada. Esperamos recebê-lo em Manchester este verão”, disse John Murtough.



Em declarações divulgadas pelo clube inglês Erik ten Hag mostrou-se “muito honrado e entusiasmado” por ter sido escolhido para treinador do Manchester e deixou uma garantia: “Conheço a história deste grande clube e a paixão dos adeptos. Estou absolutamente determinado em desenvolver uma equipa capaz de alcançar o sucesso que merece”.



Ten Hag, que já orientou o Utrecht e foi treinador-adjunto de Bayern Munique, PSV e Twente, prometeu aos adeptos do Ajax, que lidera a liga holandesa, “foco e trabalho” até final da época.



“Será difícil deixar o Ajax após estes anos incríveis. Posso garantir aos adeptos que estou comprometido e focado em terminar a época da melhor forma, antes de me mudar para o Manchester United”, disse o técnico, de 52 anos.