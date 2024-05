Man. United e Chelsea continuam a lutar pela Europa

Os "spurs", quintos classificados com 63 pontos, tentam confirmar o acesso direto à Liga Europa, perante os "blues", sextos com 60, com "magpies" e "red devils", sétimos e oitavos, respetivamente, ambos com 57, a tentarem ainda chegar a essa prova, embora o Manchester United tenha missão quase impossível devido a ter uma diferença negativa de três golos.Por isso mesmo, a única possibilidade ainda viável para a equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, ambos titulares hoje frente ao Newcastle, parece ser um triunfo na final da Taça de Inglaterra, frente ao rival City, em 25 de maio, que lhes daria acesso direto à fase de grupos da Liga Europa. No entanto, em caso de derrota na decisão da Taça, os "red devils" ainda poderão chegar à Liga Conferência Europa, isto se terminarem a Premier League em sétimo lugar.



Mainoo, aos 31 minutos, Diallo, aos 57, e Hojlund, aos 84, fizeram o United regressar aos triunfos após três jogos sem vencer (duas derrotas e um empate), com Bruno Fernandes, de regresso após lesão, a fazer a assistência no terceiro golo.



Gordon, aos 49, e Hall, aos 90+2, ainda reduziram para o Newcastle, num embate entre dois emblemas que esta temporada marcaram presença na Liga dos Campeões e que não conseguiram repetir esse feito para 2024/25.



"Blues" recuperam na reta final



Já o Chelsea, que ficou afastado esta época das provas europeias, parece ter tudo para regressar aos palcos europeus, mesmo numa temporada bem irregular e difícil, após registar a quarta vitoria seguida na Premier League, com Palmer, aos 34 minutos, e Nkunku, aos 64, a marcarem para os londrinos.



Já com James expulso no Chelsea (88 minutos), o veterano Welbeck reduziu aos 90+7 para o Brighton, que segue no 10.º lugar.