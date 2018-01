Manchester City anuncia contratação de Laporte

Inês Geraldo - RTP 30 Jan, 2018, 16:49 | Futebol Internacional

Depois de na última segunda-feira ter sido noticiado que Laporte pagou a própria cláusula de rescisão para se desvincular do Athletic de Bilbao, o Manchester City anunciou que o defesa é o novo reforço do clube inglês.



Considerado uma das maiores promessas do futebol mundial, Laporte chega a Inglaterra para reforçar os Citizens até 2023. O defesa arrancou a formação em clubes franceses como o SU Agen e o Bayonne.





Em 2010, Laporte mudou-se para Bilbao (apesar de francês o jogador tem raízes bascas), onde jogou pelo Baskonia, filial jovem do Athletic, antes de se juntar definitivamente à equipa principal."Estou muito feliz por estar aqui. O Manchester City é um clube com grande ambição e uma das melhores equipas da Europa. Estou ansioso por trabalhar com Pep Guardiola e procurar ajudar o clube a atingir o sucesso", declarou o jogador, que vai vestir a camisola 14 do City.Enquanto profissional, Aymeric Laporte representou o Athletic de Bilbao em mais de 220 ocasiões, tendo marcado dez golos. Em 2015, o clube da região basca conquistou a Supertaça Espanhola, ao derrotar o Barcelona, naquele que é o único título do defesa de 23 anos.Laporte é selecionável para a equipa francesa e já representou os escalões inferiores, esperando por uma chamada à equipa principal de França, treinada por Didier Deschamps.