Manchester City-Arsenal termina sem golos e Liverpool lidera isolado

Os londrinos, que chegaram a esta ronda em igualdade pontual com os ‘reds’, acabaram por não conseguir acompanhar o emblema de Merseyside e corresponder com um triunfo, pelo que, agora, o Liverpool lidera a solo, com 67 pontos, mais dois do que os ‘gunners’, no segundo posto, e mais três do que os ‘citizens’, no último lugar do pódio.



No Estádio Etihad, o campeão inglês, sem surpresas, teve mais posse de bola durante todo o desafio e mais chegada à baliza, mas o Arsenal soube fechar bem a ‘porta’ da baliza do espanhol David Raya.



Os internacionais lusos Rúben Dias e Bernardo Silva alinharam de início pelo campeão inglês e cumpriram os 90 minutos, enquanto Matheus Nunes viu o ‘nulo’ do banco de suplentes.



No emblema da capital inglesa, Fábio Vieira não foi lançado por Mikel Arteta, que não convocou Cédric Soares para este jogo.



Mais cedo, o Liverpool operou a reviravolta na receção ao Brighton (2-1) e aproveitou da melhor maneira o empate entre os dois rivais na corrida pelo título.



Em Anfield Road, o avançado Danny Welbeck ‘gelou’ os adeptos dos ‘reds’ com um golo madrugador, apontado logo aos dois minutos, com um remate colocado à entrada da área, mas, ainda na primeira parte, o ex-portista Luis Díaz (27) restabeleceu a igualdade, ao beneficiar de um mau alívio da defesa dos ‘seagulls’.



Contudo, o egípcio Mo Salah, assistido pelo argentino Mac Allister, colocou o Liverpool no comando da partida, aos 65 minutos, e fixou o resultado final.



O internacional português Diogo Jota não esteve na ficha de jogo, por se encontrar a recuperar de lesão.