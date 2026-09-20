Futebol Internacional
Manchester City assume liderança isolada da Premier League
O Manchester City assumiu hoje a liderança isolada da Liga inglesa de futebol, mas teve de ‘suar’ para vencer em casa o Sunderland (5-3), com o ganês Semenyo em destaque, na quinta jornada.
Com o capitão Ruben Dias e Matheus Nunes a tempo inteiro, o City aproveitou da melhor forma o desaire do Arsenal no campo do Brighton (3-0), no sábado, para assumir sozinho o comando da Premier League, mantendo também um arranque vitorioso na competição.
Os ‘citizens’ vão assim para a pausa para seleções com 15 pontos, mais três do que o Arsenal, segundo, e o Brighton, que aparece com surpresa isolado no terceiro lugar, com 10.
O argentino Enzo Fernández (ex-Benfica), logo aos nove minutos, abriu a contagem, entrando em cena depois Antoine Semenyo. O extremo ganês assistiu primeiro o francês Cherki, aos 29 minutos, e ‘bisou’ aos 43 e 57, numa partida com várias alterações no marcador.
O norueguês Haaland tirou as dúvidas aos 81 minutos e marcou frente à única equipa da Premier League que já tinha defrontado, mas tinha ficado em branco. Das 20 atuais equipas da prova, fica a faltar o Hull City, emblema que o norueguês ainda não defrontou.
Do lado do Sunderland, próximo adversário do Torreense na Liga Europa, o neerlandês Brian Brobbey assinou um ‘hat-trick’ aos 12, 33 e 59 minutos e tornou-se no quarto jogador da história do clube a alcançar esse feito na Premier League, o primeiro desde 2016.
Com este desaire, o Sunderland segue com quatro pontos no 14.º posto.
No campo do Bournemouth, o Liverpool alcançou a segunda vitória na competição, batendo a equipa da casa por 1-0, com um golo solitário do avançado sueco Isak, e entrou no grupo dos quartos classificados, todos com nove pontos.
O Bournemouth, que contou com António Silva, soma apenas três pontos e é uma das três equipas na prova ainda sem vitórias, juntamente com o Tottenham e Fulham, embora a antiga equipa de Marco Silva ainda receba hoje o Manchester United.
O Leeds, a fazer uma bom inicio da época, precisava de vencer para assumir isolado o terceiro lugar, mas acabou por empatar a zero na receção ao Crystal Palace.
Os ‘citizens’ vão assim para a pausa para seleções com 15 pontos, mais três do que o Arsenal, segundo, e o Brighton, que aparece com surpresa isolado no terceiro lugar, com 10.
O argentino Enzo Fernández (ex-Benfica), logo aos nove minutos, abriu a contagem, entrando em cena depois Antoine Semenyo. O extremo ganês assistiu primeiro o francês Cherki, aos 29 minutos, e ‘bisou’ aos 43 e 57, numa partida com várias alterações no marcador.
O norueguês Haaland tirou as dúvidas aos 81 minutos e marcou frente à única equipa da Premier League que já tinha defrontado, mas tinha ficado em branco. Das 20 atuais equipas da prova, fica a faltar o Hull City, emblema que o norueguês ainda não defrontou.
Do lado do Sunderland, próximo adversário do Torreense na Liga Europa, o neerlandês Brian Brobbey assinou um ‘hat-trick’ aos 12, 33 e 59 minutos e tornou-se no quarto jogador da história do clube a alcançar esse feito na Premier League, o primeiro desde 2016.
Com este desaire, o Sunderland segue com quatro pontos no 14.º posto.
No campo do Bournemouth, o Liverpool alcançou a segunda vitória na competição, batendo a equipa da casa por 1-0, com um golo solitário do avançado sueco Isak, e entrou no grupo dos quartos classificados, todos com nove pontos.
O Bournemouth, que contou com António Silva, soma apenas três pontos e é uma das três equipas na prova ainda sem vitórias, juntamente com o Tottenham e Fulham, embora a antiga equipa de Marco Silva ainda receba hoje o Manchester United.
O Leeds, a fazer uma bom inicio da época, precisava de vencer para assumir isolado o terceiro lugar, mas acabou por empatar a zero na receção ao Crystal Palace.