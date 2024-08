Manchester City busca inédito "penta" na Premier League

O campeão em título mantém também o forte contingente português, composto por Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes, além de João Cancelo, ainda sem colocação após o empréstimo ao FC Barcelona, mas que não deverá fazer parte das contas de Pep Guardiola, após ter ficado de fora da convocatória na vitória diante do Manchester United na Supertaça (nos penáltis, por 7-6, após 1-1 nos 90 minutos), jogo de arranque oficial da temporada em Inglaterra.A forma de Erling Haaland poderá ser um fator decisivo para os comandados de Pep Guardiola, depois de uma temporada em que o avançado norueguês, de 24 anos, foi o melhor marcador do campeonato, com 27 golos, mas longe do nível exibicional da época de estreia no futebol inglês, em que conseguiu 36.





"Gunners" sedentos de títulos



O vice-campeão Arsenal, de Fábio Vieira e orientado por Mikel Arteta, procura o tão desejado campeonato que foge desde 2003/04, depois de duas épocas em segundo, tendo, na última, terminado a apenas dois pontos do líder, o que faz dos "gunners" sérios candidatos, apesar da crise de títulos que o clube tem vivido no passado recente, mesmo com um plantel recheado de 'estrelas', como Bukayo Saka ou Martin Odegaard.



Numa janela de transferências anormalmente calma até ao momento, face ao grande poderio económico dos clubes ingleses, também o conjunto londrino não foi exuberante no defeso, com Riccardo Calafiori, grande figura da campanha do Bolonha na última época, a ser o nome mais sonante a chegar ao clube, que garantiu também o guardião titular David Raya a título definitivo, após um ano de empréstimo pelo Brentford.





A incógnita Liverpool



As maiores incógnitas e expectativas recaem sobre o Liverpool, na sequência da saída do treinador alemão Jürgen Klopp, que esteve em Anfield nove temporadas, tendo sido o único capaz de quebrar a hegemonia interna dos 'citizens' nas últimas sete, com o campeonato conquistado em 2019/20, o primeiro em 30 anos, além de vários outros títulos, com destaque para a sexta Liga dos Campeões dos 'reds', conseguida na época anterior.



O holandês Arne Slot é o nome que se segue para dirigir os destinos do histórico emblema inglês, tendo liderado o Feyenoord nas últimas três temporadas.



Só o futuro dirá se conseguirá, em estreia no futebol inglês, implementar a ideia de jogo expressa no clube de Roterdão, muito semelhante à do seu antecessor germânico, nomeadamente na intensidade da pressão alta e reação à perda de bola.



Sem ainda ter promovido qualquer entrada, depois dos gastos avultados em 2023/24, o Liverpool vendeu o médio português Fábio Carvalho ao Brentford, sendo agora Diogo Jota o único representante luso na equipa, e procura, com um plantel praticamente idêntico, superar o recente terceiro lugar.





Man. United e Chelsea à espreita



O Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, contratou Leny Yoro, promissor central ex-Lille, e o avançado Joshua Zirkzee, ao Bolonha, enquanto o Tottenham apostou as suas fichas em Dominik Solanke, que vem de uma época de relevo no Bournemouth e será a nova referência ofensiva do emblema que terá dado, segundo a imprensa inglesa, um valor recorde a rondar os 75 ME pela sua contratação.



A completar o "big 6", o Chelsea também corre por fora na luta pelos lugares cimeiros, depois de ter ficado em sexto na época transata, mas traz ambições renovadas no novo treinador, Enzo Maresca, responsável pelo regresso do Leicester ao primeiro escalão, e na série de reforços apresentados, com destaque para o internacional português Pedro Neto, ao Wolverhampton.





Marco Silva e Nuno Espírito Santo



Nos bancos, destaque para o espanhol ex-FC Porto Julen Lopetegui que assumiu o lugar de David Moyes no West Ham, enquanto Marco Silva e Nuno Espírito Santo continuam a representar os treinadores lusos.



Marco Silva parte para a quarta época ao serviço dos "cottagers", após ter conseguido o 13.º lugar na época passada, enquanto Espírito Santo assegurou a permanência, com o 17.º posto, num emblema que agora se reforçou com o internacional luso Jota Silva.



A Premier League inicia-se na sexta-feira, às 20h00, quando o Manchester United receber o Fulham.