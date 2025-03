Manchester City confirma lesão de Haaland mas espera contar com norueguês esta época

“O Erling foi submetido a exames iniciais em Manchester, esta segunda-feira de manhã, e irá agora consultar um especialista para confirmar a extensão total da lesão. A avaliação prossegue até ser determinado um prognóstico completo”, indicaram os ‘citizens’, em comunicado.



O avançado norueguês foi substituído ao minuto 61 do jogo dos quartos de final da Taça de Inglaterra, depois de ter falhado um penálti e ter feito o primeiro golo do triunfo do Manchester City sobre o Bournemouth (2-1).



“A expectativa é o que o Erling esteja recuperado para desempenhar um papel na restante temporada, incluindo no Mundial de clubes deste verão”, acrescenta o clube orientado por Pep Guardiola e que conta com os portugueses Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes.



Haaland soma esta temporada um total de 30 golos e quatro assistências, em 40 jogos disputados em todas as competições.