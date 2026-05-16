Manchester City conquista oitava Taça de Inglaterra

O único golo do jogo surgiu aos 72 minutos, por Antoine Semenyo, após assistência de Erling Haaland.



O Chelsea, orientado por Calum McFarlane, ainda lançou Pedro Neto aos 74 minutos, mas não conseguiu evitar a derrota na sua primeira final desde 2021/22, quando perdeu com o Liverpool.



Os "cityzens", treinados por Pep Guardiola, somam agora oito troféus, os mesmos que o Chelsea, depois de terem perdido as últimas duas, frente a Crystal Palace e Manchester United.



Capitão na sua última aparição na competição pelo Manchester City, Bernardo Silva, que deixará o clube no final da época, após nove temporadas, despede‑se pelo menos com um palmarés de seis ligas, três Taças de Inglaterra, três Supertaças, cinco Taças da Liga e uma Liga dos Campeões.



Na formação de Manchester, Mateus Nunes também foi titular, como lateral direito, disputando os 90 minutos, como Bernardo, enquanto Ruben Dias não saiu do banco de suplentes.



O City ainda luta pelo título inglês, dependendo de um deslize do Arsenal, líder com 79 pontos, mais dois do que a equipa de Guardiola a duas jornadas do fim.



