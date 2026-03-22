Futebol Internacional
Manchester City conquista Taça da Liga
Dois golos do insuspeito Nico O'Reilly, o segundo após assistência do português Matheus Nunes, permitiram ao Manchester City vencer por 2-0 o Arsenal e conquistar pela nona vez a Taça da Liga inglesa.
O jovem defesa inglês, de 21 anos, substituiu-se ao avançado norueguês Erling Haaland na final disputada no Estádio Wembley, em Londres, e bisou no curto espaço de quatro minutos, aos 60 e 64, aproveitando um deslize comprometedor do guarda-redes espanhol Kepa Arrizabalaga e a precisão de passe de Matheus Nunes.
Os treinadores espanhóis Pep Guardiola (Manchester City) e Mikel Arteta (Arsenal) deram o protagonismo aos suplentes na baliza das duas equipas, mas enquanto James Trafford foi um substituto à altura do italiano Gianluigi Donnarumma, Arrizabalaga fez os adeptos dos ‘gunners’ lembrarem-se várias vezes do compatriota David Raya.
O Manchester City foi mais forte – e eficaz – no duelo entre os dois primeiros classificados da Liga inglesa (aí, com vantagem do Arsenal) e ergueu pela nona vez o troféu na Taça da Liga, cinco anos após a última conquista, ficando a apenas um de igualar o Liverpool, recordista de títulos na prova, com 10.
Para Guardiola, foi a quinta Taça da Liga inglesa que conquistou no comando dos ‘citizens’, enquanto Arteta terá de esperar um pouco mais para arrebatar a primeira como técnico do Arsenal, adversário do Sporting nos quartos de final da Liga dos Campeões, que venceu pela última vez a competição em 1993.
O Arsenal entrou a todo o gás e poderia ter marcado por três vezes no mesmo lance, logo aos sete minutos, mas James Trafford evitou que o alemão Kai Havertz e Bukayo Saka inaugurassem o marcador e o encontro, apesar de disputado em ritmo intenso, chegou ao intervalo sem mais sobressaltos para os (hoje) titulares das balizas das duas equipas.
O Manchester City pareceu ter guardado o ímpeto para a segunda parte e foi sob intensa pressão dos ‘citizens’ que Arrizabalaga cometeu o primeiro erro, com uma saída em falso na tentativa de se antecipar a Jérémy Doku, acabando por travar em falta o belga, num lance que lhe poderia ter custado a expulsão.
O segundo erro, aos 60 minutos, foi fatal. O espanhol, que ainda lidera a lista dos guardiões mais caros do futebol mundial (80 milhões de euros pagos em 2018 pelo Chelsea ao Athletic Bilbau) deixou escapar entre os dedos um cruzamento do francês Rayan Cherki e O'Reilly aproveitou a oferenda, limitando-se a empurrar a bola com a cabeça para lá da linha de golo.
O defesa inglês bisou quatro minutos mais tarde, também com um desvio certeiro de cabeça, na sequência de um cruzamento teleguiado de Matheus Nunes, que, tal como Bernardo Silva, colega na seleção portuguesa, foi totalista e um elemento muito influente na formação de Manchester, privada de Rúben Dias, devido a lesão.
O Arsenal percebeu que dificilmente conquistaria o terceiro título na Taça da Liga inglesa, mas nunca deixou de o tentar, como ficou claro aos 78 e 88 minutos, quando o italiano Riccardo Calafiori e o brasileiro Gabriel Jesus, ambos suplentes utilizados, acertaram no poste e na barra da baliza adversária, respetivamente.
Os treinadores espanhóis Pep Guardiola (Manchester City) e Mikel Arteta (Arsenal) deram o protagonismo aos suplentes na baliza das duas equipas, mas enquanto James Trafford foi um substituto à altura do italiano Gianluigi Donnarumma, Arrizabalaga fez os adeptos dos ‘gunners’ lembrarem-se várias vezes do compatriota David Raya.
O Manchester City foi mais forte – e eficaz – no duelo entre os dois primeiros classificados da Liga inglesa (aí, com vantagem do Arsenal) e ergueu pela nona vez o troféu na Taça da Liga, cinco anos após a última conquista, ficando a apenas um de igualar o Liverpool, recordista de títulos na prova, com 10.
Para Guardiola, foi a quinta Taça da Liga inglesa que conquistou no comando dos ‘citizens’, enquanto Arteta terá de esperar um pouco mais para arrebatar a primeira como técnico do Arsenal, adversário do Sporting nos quartos de final da Liga dos Campeões, que venceu pela última vez a competição em 1993.
O Arsenal entrou a todo o gás e poderia ter marcado por três vezes no mesmo lance, logo aos sete minutos, mas James Trafford evitou que o alemão Kai Havertz e Bukayo Saka inaugurassem o marcador e o encontro, apesar de disputado em ritmo intenso, chegou ao intervalo sem mais sobressaltos para os (hoje) titulares das balizas das duas equipas.
O Manchester City pareceu ter guardado o ímpeto para a segunda parte e foi sob intensa pressão dos ‘citizens’ que Arrizabalaga cometeu o primeiro erro, com uma saída em falso na tentativa de se antecipar a Jérémy Doku, acabando por travar em falta o belga, num lance que lhe poderia ter custado a expulsão.
O segundo erro, aos 60 minutos, foi fatal. O espanhol, que ainda lidera a lista dos guardiões mais caros do futebol mundial (80 milhões de euros pagos em 2018 pelo Chelsea ao Athletic Bilbau) deixou escapar entre os dedos um cruzamento do francês Rayan Cherki e O'Reilly aproveitou a oferenda, limitando-se a empurrar a bola com a cabeça para lá da linha de golo.
O defesa inglês bisou quatro minutos mais tarde, também com um desvio certeiro de cabeça, na sequência de um cruzamento teleguiado de Matheus Nunes, que, tal como Bernardo Silva, colega na seleção portuguesa, foi totalista e um elemento muito influente na formação de Manchester, privada de Rúben Dias, devido a lesão.
O Arsenal percebeu que dificilmente conquistaria o terceiro título na Taça da Liga inglesa, mas nunca deixou de o tentar, como ficou claro aos 78 e 88 minutos, quando o italiano Riccardo Calafiori e o brasileiro Gabriel Jesus, ambos suplentes utilizados, acertaram no poste e na barra da baliza adversária, respetivamente.
(Com Lusa)