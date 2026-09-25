Manchester City considerado culpado em 114 acusações da Premier League



A investigação começou no final de 2018, após uma primeira denúncia do jornal Der Spiegel, que teve acesso a documentos confidenciais. Em 2023, o Manchester City conheceu o conjunto de acusações de que é alvo.



Os citizens estão indiciados pela Premier League por não fornecerem informações financeiras precisas e detalhes dos pagamentos a jogadores e treinadores, para além da alegada violação dos regulamentos de fair play financeiro da UEFA e das regras de rentabilidade e sustentabilidade da liga inglesa.



“O processo da Premier League continua em curso, com elementos significativos ainda por concluir e sujeitos a estrita confidencialidade. Como tal, a posição do Manchester City FC mantém-se consistente com a declaração do clube de fevereiro de 2023”, no qual se dizia “surpreendido”, revelou um porta-voz do clube ao The Athletic.



As sanções ainda não foram divulgadas, podendo estender-se desde uma multa até à descida de divisão.





De acordo com a regra W.51.7 do manual da Premier League, os decisores podem optar por combinar punições já previstas no regulamento ou impor novas sanções que considerem adequadas.





Os citizens poderão, ainda, recorrer da decisão e do castigo a ser aplicado.



Em 2020, o clube de Manchester já havia sido proibido de participar nas competições europeias por dois anos e foi multado em 30 milhões de euros. O Tribunal Arbitral Superior (TAS), no entanto, anulou os castigos e condenou o emblema ao pagamento de 10 milhões de euros à UEFA.