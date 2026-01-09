Futebol Internacional
Manchester City contrata avançado Antoine Semenyo ao Bournemouth
O Manchester City contratou o avançado internacional ganês Antoine Semenyo, que alinhava no Bournemouth e assinou um contrato com os ‘citizens’ até junho de 2031, anunciou hoje o clube da Liga inglesa de futebol.
“O Manchester City está encantado por confirmar a contratação de Antoine Semenyo ao Bournemouth. O jogador, de 26 anos, comprometeu-se por cinco épocas e meia e vai permanecer no Etihad até 2031. Semenyo teve uma ascensão meteórica na Liga inglesa, da qual se tornou um dos avançados mais temidos”, informou o clube de Manchester, no sítio oficial na Internet.
O clube treinado pelo catalão Pep Guardiola, que ocupa o segundo lugar da Premier League e no qual alinham os internacionais portugueses Matheus Nunes, Rúben Dias e Bernardo Silva, não revelou o valor pago ao Bournemouth, 15.º classificado no campeonato inglês, mas a comunicação social britânica indica um valor equivalente a 75 milhões de euros.
“Estou muito orgulhoso por juntar-me ao Manchester City. O clube tem a fasquia muito elevada, pois dispõe de jogadores e instalações de classe mundial e é liderado por um dos melhores treinadores de sempre”, observou Semenyo.
O extremo marcou 10 golos na época 2025/26 ao serviço do Bournemouth, ao qual chegou em janeiro de 2023, o último dos quais há apenas dois dias, aos 90+5 minutos do jogo frente ao Tottenham, que permitiu aos ‘cherries’ terminar a série de 11 partidas sem vencer, assegurando o triunfo por 3-2 na 21.ª jornada da Liga inglesa.
O Manchester City, que se sagrou campeão inglês em quatro das últimas cinco épocas (apenas deixou escapar o título da temporada passada para o Liverpool), ocupa o segundo lugar da Premier League, a seis pontos do líder Arsenal, após a realização de 21 das 38 rondas da competição.
