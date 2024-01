Manchester City contrata Claudio Echeverri até 2028

Claudio Echeverri, de 18 anos, permanecerá no River Plate antes de se transferir para o Etihad Stadium em janeiro do próximo ano e os valores da contratação devem rondar os 14 milhões de euros.



Echeverri estreou-se em junho de 2023 pela equipa principal do River Plate e desde então disputou seis jogos pelo clube de Buenos Aires, além de ter disputado 23 partidas pela seleção argentina sub-17 e treinar pela principal.



O médio argentino seguirá um plano muito semelhante ao do compatriota Julián Álvarez, que assinou com o Manchester City em janeiro de 2022, mas só ingressou no plantel orientado por Pep Guardiola em julho do mesmo ano.