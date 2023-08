Manchester City contrata defesa croata Josko Gvardiol ao Leipzig por 90 ME

Apesar de nenhum dos emblemas ter revelado os valores envolvidos no negócio, a imprensa britânica refere que os 'citizens' pagaram cerca de 90 milhões de euros (ME) ao clube alemão.



O central, de 21 anos, torna-se, assim, no defesa mais caro da história do futebol mundial, superando os 87 ME pagos pelo Manchester United ao Leicester por Harry Maguire, em 2019.



Gvardiol fez toda a formação no Dinamo Zagreb, mudando-se em 2021 para o Leipzig, por 18,8 ME, tendo disputado 87 partidas e marcado cinco golos nas duas temporadas ao serviço da equipa germânica.



No City, será companheiro de equipa dos portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.