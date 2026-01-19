Manchester City contrata defesa inglês Marc Guéhi



Manchester, Inglaterra, 19 jan 2026 (Lusa) – O defesa internacional inglês Marc Guéhi assinou um contrato até 2031 com o Manchester City, que o contratou ao Crystal Palace, anunciaram hoje os dois clubes da Liga inglesa de futebol.



Guéhi, de 25 anos, é o segundo reforço no mercado de janeiro para a equipa treinada pelo espanhol Pep Guardiola, depois da contratação do extremo Antoine Semenyo, proveniente do Bournemouth.



Embora nenhum dos dois clubes tenha revelado o valor da transferência, a imprensa inglesa revela que os ‘citizens’ pagaram cerca de 34 milhões de euros pelo defesa, que acabava contrato com o Crystal Palace no final da temporada.



“Esta mudança é o culminar de todo o trabalho duro que tive na minha carreira. Estou no melhor clube de Inglaterra e faço parte de um grupo incrível de jogadores. Sabe bem poder dizer isso”, disse Guéhi.



Até agora capitão do Crystal Palace, Guéhi fez a sua formação no Chelsea, estreando-se em 2019/20 pela equipa principal dos ‘blues’, que o emprestaram ao Swansea, antes de se transferir definitivamente para os ‘eagles’ em 2021/22.



O defesa-central estreou-se pela seleção inglesa em março de 2022 e já somou 26 internacionalizações, fazendo parte da equipa dos ‘três leões’ que chegou à final do Euro2024.



Guéhi chega ao Manchester City numa altura em que Guardiola não pode contar com três dos seus defesas-centrais, o inglês John Stones, o português Rúben Dias e o croata Josko Gvardiol.

