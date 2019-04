Manchester City desforra-se do Tottenham e reassume liderança em Inglaterra

Lusa Comentários 20 Abr, 2019, 15:45 / atualizado em 20 Abr, 2019, 17:41 | Futebol Internacional

Em contraste com o ‘eletrizante’ duelo de quarta-feira, que terminou com o apuramento dos londrinos para as meias-finais da ‘Champions’, apesar do triunfo dos ‘citizens’ por 4-3, hoje, bastou o tento do jovem Phil Foden para resolver a contenda a favor dos campeões ingleses.



O primeiro golo do jovem, de 18 anos, na ‘Premier League’ surgiu logo aos cinco minutos, num lance iniciado pelo internacional português Bernardo Silva, mais uma vez titular pelo City e que completou os 90 minutos em campo.



Os ‘citizens’, que somaram a 10.ª vitória seguida na prova, subiram ao primeiro lugar, com 86 pontos, mais um do que o Liverpool, que no domingo visita o ‘aflito’ Cardiff e pode reassumir o comando, mas a formação orientada por Pep Guardiola ainda tem um jogo em atraso, diante do rival Manchester United.



O Tottenham, com 67 pontos, pode perder o quarto lugar, que proporciona o acesso à Liga dos Campeões da próxima época, caso Arsenal e Chelsea, ambos com 66, vençam Crystal Palace e Brunley, respetivamente.